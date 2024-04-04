Мишустин назвал важнейший элемент государственного устройства

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Парламентский контроль на сегодня является важнейшим элементом государственного устройства и взаимодействия правительства с парламентом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
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