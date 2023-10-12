В вопросе финансирования Украины мы "подходим к концу веревки" (с) Кирби, Белый дом.Не зря Зеленский истерит который день и лихорадочно мотается по Европе.
Как-то так
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В вопросе финансирования Украины мы "подходим к концу веревки" (с) Кирби, Белый дом.Не зря Зеленский истерит который день и лихорадочно мотается по Европе.
Свежие комментарии