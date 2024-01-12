Вокруг света: Как живёт русская Барби из Сибири, о которой несколько лет назад узнал весь мир: Юлия Кригер

После выхода на экраны фильма Греты Гервиг началась новая волна популярности Барби по всему миру. Розовые оттенки вернулись в моду, и миллионы девушек стали стремиться к совершенству, чтобы быть похожими на эту популярную куклу.
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