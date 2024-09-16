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Букмекеры повысили шансы Трампа на победу в выборах после стрельбы у гольф-клуба

Американские букмекеры увеличили шансы кандидата в президенты США Дональда Трампа на победу в предвыборной гонке после стрельбы возле гольф-клуба, где он находился, которую власти Штатов расценивают как попытку покушения на политика.

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