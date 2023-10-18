“Никуда не отпущу, всегда будешь со мной”, – Татьяна Лазарева* обратилась к усопшему Сергею Сивохо

Ранним утром стало известно, что известный юморист и политик Сергей Сивохо ушел из жизни. Последние дни он находился в престижной больнице Германии, но, несмотря на все усилия врачей, не смог побороть тяжелую болезнь.
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