«Гавр» сыграл вничью с «Лансом», Кузяев провел матч без замен

В матче «Гавр» — «Ланс», которым возобновился чемпионат Франции, соперники голов не забили – 0:0. Хотя команды идут рядом в турнирной таблице, «Ланс» является серебряным призером предыдущего чемпионата и недавно нанес поражение «Арсеналу» в Лиге чемпионов, в то время как «Гавр» только этим летом вернулся в Лигу 1 из второго дивизиона.
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