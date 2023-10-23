Певец Андрей Губин: борьба с тяжелым заболеванием и поиски любви Елена ГалицкаяПевец и композитор Андрей Губин, звезда 90-х, долгое время оставался в тени из-за тяжелого заболевания, которое изменило его жизнь.
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