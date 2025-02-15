7 эффективных способов создать стильный образ, даже если бюджет ограничен

Многие считают, что для модного образа нужно неплохо так потратиться. Однако это скорее миф, ведь стиль — не просто следование трендам, а умение грамотно выбирать элементы гардероба и сочетать их друг с другом.
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