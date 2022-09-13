Пенсионер из Волгоградской области выразил благодарность следователю за раскрытие кражи

На имя начальника Главного управления МВД России по Волгоградской области поступило обращение от 75-летнего пенсионера, в котором он выражает благодарность следователю ОМВД России по Среднеахтубинскому району Волгоградской области старшему лейтенанту юстиции Жадаеву Сергею Сергеевичу, оперативно раскрывшему следственным путем кражу имущества.