Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Каширин
    Работайте БРАТЬЯ!Подразделение ант...
  • валерий лисицын
    Устаревшая информация . Стояло , а сегодня уже не стоит.😆"Все реально коло...
  • валерий лисицын
    А минтай!? Он тоже заслужил, обидится ведь и вовсе измельчает.  Про лосося со стерлядью уж и не говорим, не для нас о...Гастрономический ...

Пенсионер из Волгоградской области выразил благодарность следователю за раскрытие кражи

На имя начальника Главного управления МВД России по Волгоградской области поступило обращение от 75-летнего пенсионера, в котором он выражает благодарность следователю ОМВД России по Среднеахтубинскому району Волгоградской области старшему лейтенанту юстиции Жадаеву Сергею Сергеевичу, оперативно раскрывшему следственным путем кражу имущества.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх