Пенсионер из Волгоградской области выразил благодарность следователю за раскрытие кражи

На имя начальника Главного управления МВД России по Волгоградской области поступило обращение от 75-летнего пенсионера, в котором он выражает благодарность следователю ОМВД России по Среднеахтубинскому району Волгоградской области старшему лейтенанту юстиции Жадаеву Сергею Сергеевичу, оперативно раскрывшему следственным путем кражу имущества.
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