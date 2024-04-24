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НБА подтвердила два незафиксированных нарушения на Макси и пропущенный запрос на тайм-аут от Нерса

Лига подтвердила два незафиксированных нарушения на Тайризе Макси (Джейлен Брансон схватил его за майку перед получением, Джош Харт толкнул в спину после ввода мяча в игру) на последней минуте второго матча серии между командами.

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