НБА подтвердила два незафиксированных нарушения на Макси и пропущенный запрос на тайм-аут от Нерса

Лига подтвердила два незафиксированных нарушения на Тайризе Макси (Джейлен Брансон схватил его за майку перед получением, Джош Харт толкнул в спину после ввода мяча в игру) на последней минуте второго матча серии между командами.
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