Школьницы зарезали 12-летнего мальчика в подмосковном Орехово-Зуево — всё ради видео для челленджа. Шестиклассник пропал 26 августа в деревне Кабаново, а уже через сутки его нашли мёртвым в подвале заброшенной общаги — живот, шея и руки были усыпаны ножевыми ранениями.
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