Военное обозрение

3 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    До чего муд.ый человек! 20 лет тянул-тянул с реализацией договора, который на сегодня до конца и не осуществлен... А ...Лукашенко посовет...
  • Николай Болтачев
    Наша бы так работала!Британская развед...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А не пора ли поддержать террористов на территории США и их союзников... Хороший америкос мёртвый америкос, ведь так о...«Это приводит к г...

Британский политолог заявил о «возможной» причастности ГУР МО Украины к диверсиям на территории России

Британский политолог заявил о «возможной» причастности ГУР МО Украины к диверсиям на территории России

Украинская военная разведка может быть причастна к последним диверсиям в России. К такому выводу пришел британский политолог Марк Галеотти, пишет The Times.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх