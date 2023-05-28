Британский политолог заявил о «возможной» причастности ГУР МО Украины к диверсиям на территории России

Украинская военная разведка может быть причастна к последним диверсиям в России. К такому выводу пришел британский политолог Марк Галеотти, пишет The Times.
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