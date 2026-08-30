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Мировое обозрение

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Минобороны РФ анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины

Минобороны РФ анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины

В ночь на 30 августа Минобороны России сделало заявление, которое вряд ли оставит равнодушным даже тех, кто привык к сводкам.

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