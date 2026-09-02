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Metro Москва

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Алексея Блиновского объявили в розыск судебные приставы

Алексея Блиновского объявили в розыск судебные приставы

Судебные приставы начали розыск Алексея Блиновского — супруга Елены Блиновской. У бизнесмена накопилась задолженность перед ФНС: изначально долг составлял 388 тысяч рублей, а к сентябрю вырос до 432 тысяч рублей с учётом пеней.

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