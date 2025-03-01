Волкер призвал Зеленского извиниться после спора с Трампом

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует принести извинения американцам за свое поведение на переговорах в США, которые завершились провалом, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер 1 марта в интервью Bloomberg.
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