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Бублик о вылете с US Open: «########### [подзадолбался] на жаре бегать»

Александр Бублик прокомментировал поражение от Томми Пола в третьем круге US Open – 4:6, 6:3, 7:6(4), 1:6, 3:6.

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