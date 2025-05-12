Внимание! Высокий (желтый) уровень террористической опасности - будьте бдительны!Жители и гости города Керчи, руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели!При получении сообщения (по телефону, электронной почте, от неизвестного лица, иным способом) о подготовке … .
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