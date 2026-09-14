Механик собрал из старых запчастей самый узкий автомобиль в мире. Проверка на дороге

Итальянский механик Андреа Марацци на досуге выточил себе самый узкий автомобиль в мире. За основу он взял классический хэтчбек Fiat Panda 1993 года выпуска.
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Такая машина годится только для городских нужд.Для пересечёной местности такая машина не годится.Да и в наших широтах,где снега по колено,передвижение по городу и парковка возле дома в зимнее время,а также проезд по городу,чтото сомнительное мероприятие.
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