Чертова дюжина стран, которые толкают Украину к войне

У каждой из стран есть свои резоны выступать в роли поджигателей войны Украины с Россией. Но все они, так или иначе, будут нести ответственность, если в Донбассе возобновится полномасштабная война.
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