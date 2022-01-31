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Чертова дюжина стран, которые толкают Украину к войне

Чертова дюжина стран, которые толкают Украину к войне

У каждой из стран есть свои резоны выступать в роли поджигателей войны Украины с Россией. Но все они, так или иначе, будут нести ответственность, если в Донбассе возобновится полномасштабная война.

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