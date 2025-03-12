«Военная хроника»: ВС России развернули флаги в центре западной части Суджи

«Военная хроника» заявила, что российские военные развернули флаги в центре западной части Суджи. «Штурмовики ВС России развернули флаги в центре западной части Суджи на Советской площади, напротив Дома культуры.
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