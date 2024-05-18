Турция выпускает на рынок первый автомобиль собственного производства

Первый национальный турецкий автомобиль Togg, наконец-то, готов покорять мировые рынки. После нескольких лет разработки и почти $4 млрд инвестиций производитель электромобилей объявил о планах выйти на европейский рынок со своим флагманским электрокроссовером – .