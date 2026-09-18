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Япония готовится повысить ставку до максимума за 31 год

Япония готовится повысить ставку до максимума за 31 год

Банк Японии, как ожидается, повысит ключевую процентную ставку до 1,25%, что станет самым высоким уровнем примерно за 31 год.

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