Актриса Немоляева подтвердила информацию о госпитализации

Российская актриса Светлана Немоляева подтвердила информацию о госпитализации, передает «360.ru».О том, что артистка попала в больницу с положительным тестом на коронавирусную инфекцию ранее сообщил Telegram-канал Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии