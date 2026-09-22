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Газета.ру

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Стубб назвал безосновательным страх разведки перед Россией

Стубб назвал безосновательным страх разведки перед Россией

Некоторые разведывательные службы проявляют чрезмерный страх перед угрозой российского завоевания. Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил изданию Politico.

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