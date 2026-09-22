Иранская делегация в ООН получила полномочия для диалога на фоне ультиматума Трампа

Президент Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану на Генеральной Ассамблее ООН. Президент сказал, что региональному доминированию Тегерана пришел конец и что пора принять решение, что будет дальше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Двое лётчиков «Ру...
- ВЕ Западный эксперт ...
- ХЛ Пилоту, посадивше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым