Минюст США опроверг слухи об ордере на арест экс-главы Филиппин Дутерте

У нас нет никакой информации о готовящемся Международным уголовным судом ордере на арест бывшего президент Филиппин Родриго Дутерте, заявил заместитель министра юстиции США Рауль Васкес 17 августа, сообщает GMA News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии