Стройкомплекс Москвы обеспечивает актуализацию Перечня юридических лиц в федеральной системе ценообразования

Департамент градостроительной политики города Москвы на постоянной основе формирует информацию для актуализации Перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих информацию в федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве, необходимую для определения сметных цен строительных ресурсов и расчёта индексов изменения сметной стоимости строительства.