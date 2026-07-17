891-летие Твери отметят концертами звёзд и фейерверком

Тверь готовится к 891-летию: 19 июля в День города выступят Navai, IOWA, «Корни» и «Чичерина». Праздник охватит Театральную площадь, набережную Афанасия Никитина, Краснофлотскую набережную и другие локации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии