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891-летие Твери отметят концертами звёзд и фейерверком

891-летие Твери отметят концертами звёзд и фейерверком

Тверь готовится к 891-летию: 19 июля в День города выступят Navai, IOWA, «Корни» и «Чичерина».  Праздник охватит Театральную площадь, набережную Афанасия Никитина, Краснофлотскую набережную и другие локации.

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