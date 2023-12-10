Венгерские дальнобойщики присоединятся к польским в акциях протеста

Венгерские перевозчики анонсировали 11 декабря акцию протеста на границе с Украиной. Тем самым они присоединятся к дальнобойщикам Польши и Словакии, которые также пытаются не допустить грузовики с украинской территории в свои страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии