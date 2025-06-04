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Петербургский дневник

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Госдеп: США рассчитывают, что переговоры по Украине не растянутся на годы

Госдеп: США рассчитывают, что переговоры по Украине не растянутся на годы

Американскому президенту нужны результаты и сроки США рассчитывают, что переговоры по урегулированию украинского конфликта не растянутся на месяцы или годы, сообщила на брифинге руководитель пресс-службы Государственного департамента Тэмми Брюс.

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АндрейБорков
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