НЕСКУЧНЫЕ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Каникулы в учреждении дошкольного образования проводятся с целью укрепления здоровья детей, создания благоприятной эмоциональной, психологической обстановки для пребывания воспитанников в детском саду, развития индивидуальных, творческих способностей детей.
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