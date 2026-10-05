Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия жестко наступила кое-кому на любимую мозоль — и это прекрасно.

Россия жестко наступила кое-кому на любимую мозоль — и это прекрасно.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников На совещании о ходе сезонных полевых работ вице-премьер Патрушев сообщил, что в этом сезоне ожидается урожай в 140 миллионов тонн зерновых культур, из которых уже собрано больше 126 миллионов тонн.

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