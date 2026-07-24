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Царьград

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НОВАТЭК на фоне дорогого газа

НОВАТЭК на фоне дорогого газа

Европейский газовый рынок к концу июля вновь вошел в зону повышенных цен: 22 июля котировки ближайшего фьючерса TTF поднимались выше €62 за МВт·ч, достигнув максимума с января 2023 года.

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