НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстан хакимияте йорт хайваннарын тоту кагыйдәләрен катгыйландырырга планлаштыра

Татарстан хакимияте йорт хайваннарын тоту кагыйдәләрен катгыйландырырга планлаштыра

Татарстан хакимияте йорт хайваннарын тоту кагыйдәләрен катгыйландырырга ниятли. Баш ветеринария идарәсе тарафыннан эшләнгән Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының тиешле карар проекты әлегә коррупциягә каршы экспертиза уза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии