Татарстан хакимияте йорт хайваннарын тоту кагыйдәләрен катгыйландырырга планлаштыра

Татарстан хакимияте йорт хайваннарын тоту кагыйдәләрен катгыйландырырга ниятли. Баш ветеринария идарәсе тарафыннан эшләнгән Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының тиешле карар проекты әлегә коррупциягә каршы экспертиза уза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии