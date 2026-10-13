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На западе Москвы загорелся пассажирский автобус, никто не пострадал

На западе Москвы загорелся пассажирский автобус, никто не пострадал

На улице Веерной на западе столицы загорелся пассажирский автобус. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

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