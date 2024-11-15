Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный гороскоп красоты за 18 - 24 ноября

Не стоит придерживаться жесткой диеты и сокращать порции. Не бросайтесь в крайности, морить себя голодом уж точно не нужно, это отрицательно скажется не только на внешнем виде, но и на состоянии здоровья.
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