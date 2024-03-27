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КНДР откажется от любых контактов с Японией

КНДР откажется от любых контактов с Японией

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон прокомментировала предложения Японии провести мирный саммит без всяких условий.

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Комментарии
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Андрей
перевод так себе, но смысл хороший.😀
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