Ищенко назвал три фактора успеха РФ в переговорном процессе с США AlexCoderИщенко назвал три фактора успеха РФ в переговорном процессе с США AlexCoderПолитолог Ростислав Ищенко прокомментировал разговор главы МИД РФ с госсекретарем США в Рейкьявике.