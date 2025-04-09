Постпред Ульянов: ЕС действительно верит, что сможет победить Россию?

Дипломат назвал эту цель амбициозной и поинтересовался, как Европа хочет к этому прийти.Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом: правда ли, что в Европе верят в возможность победить Россию? Об этом дипломат написал в своём ТГ-канале.