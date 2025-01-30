Журналистам удалось раскрыть, какие суммы платят знаменитому российскому артисту Гоше Куценко за выступление на частных вечеринках.
Названа сумма гонорара Гоши Куценко
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Что же он такого делает героического, что двойная цена по сравнению с СВО!? Одно из двух: либо государство недоплачивает защитникам Родины, либо переплачивают Гоше...
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18 час.
Александр Ляшенко
Прорститутки и дворники ничего . кроме поддержки чистоты и удовольствия лишнего не делают, но дорого берут., ублюдки.
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18 час.
Амара Карпова
кто это такой🤮💩💩
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18 час.
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