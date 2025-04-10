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Средний срок POS-кредитов в России снизился на 18,2% в феврале 2025 года

Средний срок POS-кредитов в России снизился на 18,2% в феврале 2025 года

В феврале 2025 года средний срок POS-кредитов в России сократился до 13,3 месяца, что на 18,2% меньше, чем годом ранее.

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