«Майами» стал 4-й в истории НБА командой с 8-м посевом, которая выиграла как минимум 7 матчей в плей-офф

«Майами» в понедельник одержал победу над «Нью-Йорком» в серии второго раунда – 109:101, 3-1. «Хит» стали четвертой в истории НБА командой с 8-м посевом, которая при нынешнем формате «постсезонки» (40-й сезон) выиграла как минимум 7 матчей в одном розыгрыше плей-офф.