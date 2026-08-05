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Царьград

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Бандитский кураж, провал "плана А" и самый частый вопрос: военный эксперт о "40 днях Зеленского"

Бандитский кураж, провал "плана А" и самый частый вопрос: военный эксперт о "40 днях Зеленского"

Широко распиаренный в прессе "40-дневный план" Зеленского оказался пустышкой, и всё громче звучат вопросы – зачем было нужно о нём объявлять и чем обернётся для самого украинского лидера?Ровно сорок дней назад глава киевского режима, воодушевлённый чередой ударов по нефтеперерабатывающим заводам и попытками нарушить логистику в приграничных районах, сделал громкое заявление: ещё полтора месяца — и Россия будет принуждена к миру.

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