Широко распиаренный в прессе "40-дневный план" Зеленского оказался пустышкой, и всё громче звучат вопросы – зачем было нужно о нём объявлять и чем обернётся для самого украинского лидера?Ровно сорок дней назад глава киевского режима, воодушевлённый чередой ударов по нефтеперерабатывающим заводам и попытками нарушить логистику в приграничных районах, сделал громкое заявление: ещё полтора месяца — и Россия будет принуждена к миру.