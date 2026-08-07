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На Петербургском марафоне «Пушкин — Петербург» появится новая беговая трасса для профессиональных спортсменов

На Петербургском марафоне «Пушкин — Петербург» появится новая беговая трасса для профессиональных спортсменов

ВТБ совместно с организаторами 99-го марафона «Пушкин — Петербург» представит новую трассу для спортсменов высших достижений, которая позволит официально фиксировать рекорд России на марафонской дистанции.

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