‼️🇺🇦🏴☠️ ВСУшник открыл огонь из автомата во дворе жилого дома на глазах у детей ▪️В Каменском Днепропетровской области произошел конфликт между жителями и украинским военным.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇺🇦🏴☠️ ВСУшник открыл огонь из автомата во дворе жилого дома на глазах у детей ▪️В Каменском Днепропетровской области произошел конфликт между жителями и украинским военным.
Свежие комментарии