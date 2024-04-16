Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2024 году

В 2024 году самыми выгодными месяцами для отпуска будут июль, август и октябрь, рассказала Банки.ру кандидат юридических наук, доцент кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при Правительстве РФ Анастасия Буянова.
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