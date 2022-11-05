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Мы-для детей.

Мы-для детей.

С целью выявления, сопровождения и развития талантливых учащихся, осуществления профессиональной ориентации учащейся молодежи в области музыкального и художественного наследия и современного искусства на базе ГУО ´Гимназия-колледж искусств имени И.

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