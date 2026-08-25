Гендиректор компании "ТулаДрон" заключен под стражу

Решение о мере пресечения для главы компании было принято Центральным районным судом Тулы еще 16 августа, однако информация об этом появилась у Объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области и Управления Судебного департамента в Тульской области лишь сегодня, 25 августа 2026 года, во вторник.