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Журнал «Профиль»

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Гендиректор компании "ТулаДрон" заключен под стражу

Гендиректор компании "ТулаДрон" заключен под стражу

Решение о мере пресечения для главы компании было принято Центральным районным судом Тулы еще 16 августа, однако информация об этом появилась у Объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области и Управления Судебного департамента в Тульской области лишь сегодня, 25 августа 2026 года, во вторник.

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