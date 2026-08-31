Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Хочу быть римским папой!»: какой эпизод Пушкин вычеркнул из «Сказки о рыбаке и рыбке»

«Сказку о рыбаке и рыбке» мы знаем наизусть с детсадовского возраста: корыто, изба, дворянство, царство — и роковое желание стать владычицей морскою, за которое старуха получает обратно разбитое корыто.

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