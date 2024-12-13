Николай Цискаридзе рассказал о «целевых спектаклях» в ГАБТ

Народный артист России, руководитель Академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» о том, как проходили «целевые спектакли» в Большом театре в советские времена и в годы перестройки.
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